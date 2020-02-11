Haberler » Güncel » Tatvan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Haber

Tatvan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Tatvan Belediyesi ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

11.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:58Tatvan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Belediyesi ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı ilçede, Karayolları, Özel İdare ve belediye ekipleri 3 gündür kardan kapanan yolları açmak için yoğun mesai harcıyor.
Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, bölgede son yılların en şiddetli kışının yaşandığını belirtti.
Ekiplerin gece gündüz yollarda çalıştığını, ana arter ve minibüs güzergahlarına öncelik verdiklerini kaydeden Geylani, şöyle konuştu:
"Açtığımız yollar tipi nedeniyle tekrar kapanıyor. Her yolu 4-5 kez açmak zorunda kalıyoruz. 3 gündür sahadayız. Ekiplerimiz 22 mahallemizde, kamu kurumları ve okul bahçelerinde kar temizleme çalışması yapıyor. Kar yağışı beklenenin üzerinde gerçekleşti. Tatvan genelinde 300 kilometrelik yol ağımız var. Şu ana kadar tüm mahallemizde yüzde 95 oranında yollar açılmış durumda."
Belediye saha amirliğinde kurulan kriz masasında çalışmaları takip eden Fen İşleri Müdürü Servet Işık ise gelen ihbarları değerlendirerek yolda kalanların kurtarılması ve ambulansların köylere ulaşmasına öncülük ettiklerini kaydetti.

Mehmet Emin Geylani, Tatvan Belediyesi, Tatvan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 18:06:41