Tatvan'da Kış Lastiği Denetimi

Tatvan
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından Tatvan'da "kış lastiği uygulaması" yapıldı.
İlçe girişindeki polis kontrol noktasından trafik denetimi yapan ekipler, araçları ve lastiklerini kontrol ederek, sürücüleri kış lastiği, trafik kuralları ve can güvenliği konularında bilgilendirdi.
Sürücülere şeker ikram eden ekipler, uygulama kapsamında lastiklerinin diş derinliği kontrol etti ve sorgulama yaptı.
Kış lastiği kullanma zorunluluğunun 1 Aralık
2018'de başladığını sürücülere anımsatan ekipler, uygulamanın 1 Nisan
2019'a kadar devam edeceği ve kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sahiplerine cezai işlem uygulanacağı belirtti.
Yapılan uygulamadan memnun olduğunu söyleyen ticari taksi şoförü İrfan Can
yapılan uygulamanın kendi güvenlikleri için olduğunu ve bu nedenle yetkililere teşekkür ettiğini söyledi.
07 Aralık 2018 Cuma 14:25