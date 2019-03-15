Tatvan'da Kitap Kafe Açıldı

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DER) tarafından, Bitlis'in Tatvan ilçesinde bayanlara yönelik kitap kafe ve internet salonu açılışı yapıldı.İşletme Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirilen kitap kafenin, kitap okuma alanı, kafeterya ve internet salonu olarak halkın hizmetine sunulduğu belirtildi. Kurdele kesiminin ardından yapılan dualarla açılışı gerçekleştirilen kitap kafe hakkında açıklama yapan TEK-DER Başkanı Fırat Kıranşal, "Buranın ön kısmında 5 okul bulunuyor ve bu okullarda yüzlerce kız öğrenci var. Kız çocuklarımız ödevleri için gittikleri internet kafelerde rahat edemiyor. Aynı zamanda kitap okuma mekanı ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak buraya açtık. Burası sadece bayanlara özel bir mekandır ve ücretsiz olarak hizmet verecek. Geçen yıl hazırlamış olduğumuz projemiz kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle, burada derneğimiz bünyesinde Şehit Furkan Doğan Gençlik Merkezi'ni açmıştık. O projemiz tamamlandı ve şimdi ise aynı yerde dernek yönetimiz bünyesinde kitap kafe ve internet salonu açarak hizmete sunduk. İlçemizde bayanlara yönelik olarak geçen yıl Tatvan Belediyesi bünyesinde Hanımlar lokali açılmış ve şuan faaliyetleri devam ediyor. Burası da ilçemizde sadece bayanlara yönelik olan ikinci bir mekandır. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.Açılışın ardından kısa bir konuşma yapan Yazar Ramazan Kayan da, açılışı gerçekleştirilen kitap kafe ve internet salonunun hayırlı olması dileğinde bulundu. - BİTLİS