Tatvan'da korona virüsle mücadele devam ediyor
Bitlis'in Tatvan ilçesinde korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe aralıklarını gösteren uyarı çıkartmaları yerleştirildi.
06.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:01
Tatvan Belediyesince yürütülen çalışma kapsamında, korona virüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla vatandaşların sıraya girmek durumunda kaldıkları alanlara birbirlerine en az 3 adım mesafe bırakmasını sağlayacak uyarıcı zemin çıkartmalarını yerleştirmeye başlandı. Üzerinde "Sosyal mesafemizi koruyalım. 3 adım yeterli" yazan zemin çıkartmaları ilk etapta bankamatik önlerine, eczane ve marketlerde uygulanmaya başlanırken, bu uygulama ile sosyal mesafenin sağlanması amaçlanıyor. - BİTLİS
Kaynak: İHA