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Tatvan'da korona virüsüne karşı 'güvenlik kameralı' önlem

Bitlis'in Tatvan ilçesinde korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların cadde ve sokaklarda sosyal mesafeye uyup uymadıkları ve yasak uygulanan alanlara girip girmedikleri güvenlik kameralarıyla takip ediliyor.

16.04.2020 13:43 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:45
Tatvan'da korona virüsüne karşı 'güvenlik kameralı' önlem
Bitlis 'in Tatvan ilçesinde korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların cadde ve sokaklarda sosyal mesafeye uyup uymadıkları ve yasak uygulanan alanlara girip girmedikleri güvenlik kameralarıyla takip ediliyor.

Tatvan ilçesinde korona virüse karşı alınan tedbirler kaymakamlık koordinesinde aralıksız sürdürülüyor. Salgına karşı ilçedeki tüm kurum ve kuruluşlar tedbirlerini en üst düzeye çıkartırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ihtiyaçları için sokağa çıkan vatandaşların sosyal mesafeye uyup uymadıklarını ilçe merkezinde görev yapan polislerin yanı sıra güvenlik kameralarıyla denetliyor. İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda sıkı denetimler yapan polis ekipleri, sık sık yaptıkları anonslarla da zorunlu olmadıkça vatandaşların evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

İlçe merkezinin yanı sıra yayınlanan genelge ile yasaklanan sahil ve parklarda da yasağa uyulup uyulmadığı ise yine güvenlik kameralarıyla 24 saat boyunca denetleniyor.

Yapılan denetimler kapsamında ise sosyal mesafe ve yasaklara uymayan kişilere idari para cezaları uygulanıyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Tatvan, Güncel
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