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Tatvan'da koronavirüs önlemleri

Tatvan Belediyesi, yeni tip koronavirüse (kovid-19) karşı kentte dezenfeksiyon çalışması yaptı.

17.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:24
Tatvan'da koronavirüs önlemleri
Tatvan Belediyesi, yeni tip koronavirüse (kovid-19) karşı kentte dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Bu çerçevede çarşı merkezini yıkayan ekipler, şehir için servisleri, camiler, taziye evleri, medrese ve alışveriş merkezlerini ilaçladı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince de hükümet konağı binasında ilaçlama çalışması yapıldı.
Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, belediye ve diğer kurumlar olarak ilçede gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.
Ekiplerin buna yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Geylani, şunları kaydetti:
"Cadde yıkama çalışması ve toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaları yapıldı. Halkın yoğun olarak kullandığı ve zaman geçirdiği mekanlarda da çalışmalar yapıldı.Vatandaşlarımızın, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyurulara ve tedbirlere uymalarını istiyoruz. Allah'ın izniyle İnşallah bu süreci sorunsuz bir şekilde atlatacağız."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: AA

Etiketler : Tatvan Belediyesi, Hükümet, Güncel

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