Tatvan'da koronavirüs önlemleri
Tatvan Belediyesi, yeni tip koronavirüse (kovid-19) karşı kentte dezenfeksiyon çalışması yaptı.
17.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:24
Tatvan Belediyesi, yeni tip koronavirüse (kovid-19) karşı kentte dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Bu çerçevede çarşı merkezini yıkayan ekipler, şehir için servisleri, camiler, taziye evleri, medrese ve alışveriş merkezlerini ilaçladı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince de hükümet konağı binasında ilaçlama çalışması yapıldı.
Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, belediye ve diğer kurumlar olarak ilçede gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.
Ekiplerin buna yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Geylani, şunları kaydetti:
"Cadde yıkama çalışması ve toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaları yapıldı. Halkın yoğun olarak kullandığı ve zaman geçirdiği mekanlarda da çalışmalar yapıldı.Vatandaşlarımızın, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyurulara ve tedbirlere uymalarını istiyoruz. Allah'ın izniyle İnşallah bu süreci sorunsuz bir şekilde atlatacağız."
Bu çerçevede çarşı merkezini yıkayan ekipler, şehir için servisleri, camiler, taziye evleri, medrese ve alışveriş merkezlerini ilaçladı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince de hükümet konağı binasında ilaçlama çalışması yapıldı.
Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, belediye ve diğer kurumlar olarak ilçede gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.
Ekiplerin buna yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Geylani, şunları kaydetti:
"Cadde yıkama çalışması ve toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaları yapıldı. Halkın yoğun olarak kullandığı ve zaman geçirdiği mekanlarda da çalışmalar yapıldı.Vatandaşlarımızın, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyurulara ve tedbirlere uymalarını istiyoruz. Allah'ın izniyle İnşallah bu süreci sorunsuz bir şekilde atlatacağız."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Tatvan Belediyesi, Hükümet, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Güncel
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı