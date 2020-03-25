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Tatvan'da koronavirüs tedbirleri

Tatvan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlatılan dezenfekte çalışmaları sürüyor.

25.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:40
Tatvan'da koronavirüs tedbirleri
Tatvan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlatılan dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede her gün düzenli olarak dezenfekte çalışmalarının yapıldığını söyledi.
Esnafların da iş yerlerinin iç ve dış temizliğine önem vermesi gerektiğini belirten Geylani, şunları kaydetti:
"65 yaş ve üstü vatandaşlar ile engelli ve kronik rahatsızlığı bulunanlar içi sosyal hizmetlerimiz başladı. Kurduğumuz araç dezenfekte istasyonunda vatandaşların araçlarını ücretsiz dezenfekte ediyoruz. Burada ekipler haftanın 7 günü saat 11: 00 ile 14: 00 arasında ücretsiz hizmet verecek. Halkın sağlığı için kaldırımlarda ve açıkta ürün satışlarına izin verilmeyecek. Bütün vatandaşlarımızdan sosyal mesafeyi korumalarını, ihtiyaç olmadığı sürece dışarıya çıkmamalarını, ihtiyaçları olması halinde 153, 112, 155, 156, 0434 827 92 92, 0434 827 85 44 numaralarını arayarak ihtiyaçlarını iletmelerini istiyoruz. Devletimiz tarafından alınan kararlara uyarsak en kısa sürede bu virüsten kurtulmuş olacağız."
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Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Emin Geylani, Tatvan, Güncel

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