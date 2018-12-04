Tatvan'da Köy Yolları Yenileniyor

Tatvan
Kaymakamlığına bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği
tarafından yapılan çalışmalarla, köy yolları asfalt ve kilitli parke taşıyla kaplandı.
Kaymakam Mehmet Ali Özkan
, çalışmalar kapsamında köy içi 32 bin 873 metrekare yolun kilitli parke taşı, 9 kilometre yolun sıcak asfalt ve yaklaşık 19 kilometre yolun da birinci ve ikinci kat asfalt ile kaplandığını söyledi.
Çalışmaların köylerin aciliyet durumuna göre yapıldığını belirten Özkan, şöyle devam etti:
"İlçemize bağlı köy ve mezralarımızda gerek alt yapı ve üst yapı anlamında birçok çalışma yaptık. Bu çalışmalarımız kapsamında Kırkbulak
, Çekmece, Yoncabaşı, Yumurtatepe, Dalda, Tokaçlı, Uncular, Güreşçi ve Yumurtatepe köylerimizin köy içi yolları kilitli parke taşı ile kaplanırken, Çalıdüzü köyümüzün yolu da sıcak asfalt ile kaplandı. Ayrıca Yoncabaşı köyümüze de köy içi menfez işi yapıldı.
Bu çalışmalara ilaveten ilçemize bağlı köy ve mezraların sosyal tesis ve alt yapı ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 27 kalem inşaat malzemesi alım işi, Tokaçlı İncekaya grup köy yolu alt ve üst yapım işi ve 6 menfez onarım işi, Uslu ve Uncular köylerimizin yollarına 2. kat sathi kaplama yapım işi yapıldı.
Alacabük köyüne bağlı Aksoğan mezrasına istinat duvarı yapım işi ve Tokaçlı köyüne kilitli parke yapıldığını da aktaran Özkan, "İller Bankası
destekli Dalda köyümüze köy yolu sıcak asfalt ve kilitli parke yapım işi, Kırkbulak- Çalıdüzü, Eğritaş grup köy yolu ile Benekli köy yolu sıcak asfalt yapım işleri yapıldı. Yapılan çalışmaların köylerimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah aciliyet durumuna göre ihtiyaç olan diğer köylerimizin de gerek köy yolları ve gerekse köy içi yolları en kısa sürede yapılacak." dedi.
Köylere Hizmet Götürme Birliği,Tatvan
04 Aralık 2018 Salı 16:26