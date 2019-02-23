Tatvan'da "Kuaför Bilgi Paylaşım Kampı" Düzenlendi

Kaynak: İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde organize edilen "Kuaför Bilgi Paylaşım Kampı"na ülke genelinden ve komşu ülkelerden toplam 100 kişi katıldı.Kamp organizasyonu kapsamında Tatvan ilçe merkezindeki bir otelde 5 gün boyunca saç modeli, renklendirme, saç kesimi, makyaj ve topuz tasarım konusunda uygulamalı olarak bilgi paylaşımı yapıldı. Ardından, Çorum'dan Bülent Başaran, İstanbul'dan Selin Süzemen ile Bekir Gök, Bursa'dan Meltem Rüzgar, Azerbaycan'dan Cevahir Hadi, İran'dan Antonio Etemadi olmak üzere toplam 6 jüri üyesi gözetiminde 17 yarışmacının katılımıyla motivasyon amaçlı olarak "Topuz Tasarım" yarışması düzenlendi.Yarışmada derece alanların ödülleri, programa davetli olarak katılan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan tarafından verildi. Katılımlarından dolayı tüm kuaför ve kuaför eğitmenlerine teşekkür eden Arzu Özkan, bu tür organizasyonların ilçenin tanıtımına katkı sunduğunu söyledi. Organizasyona ülkenin dört bir yanından ve İran ile Azerbaycan'dan katılımcıların olduğunu ifade eden Arzu Özkan, "İlçemize gelen eğitmenler tarafından kuaför temsilcilerine 5 gün boyunca uygulamalı olarak bilgi paylaşımı yapıldı. Kampa ülke genelinden ve komşu ülkelerden toplam 100 kişi katıldı. Buraya gelen ziyaretçiler boş vakitlerinde ise ilçemizi gezdiler, alışveriş yaptılar ve yöre halkıyla tanışma imkanı buldular. Tatvan Aile Destek Merkezi kursiyerlerimiz tarafından da burada sergi açıldı ve el emeği göz nuru ürünlerin tanıtımı yapıldı. Organizasyonda emeği olanlara teşekkür ediyorum" dedi.Kampa Bursa'dan katılan Meltem Rüzgar ise, Tatvan'ı çok beğendiğini ve yaz aylarında da gezmek amacıyla buraya gelmek istediğini belirtti.Azerbaycan'dan katılan Cevahir Hadi de, Türkiye'yi çok sevdiklerini, ülkenin her tarafının çok güzel ve insanlarının da çok iyi olduğunu ifade ederek, burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. - BİTLİS