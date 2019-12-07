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Tatvan'da kum sanatı gösterisi

Bitlis'in Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kum sanatı gösterisi büyük beğeni aldı.

07.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 07.12.2019 09:39Tatvan'da kum sanatı gösterisi
'in İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kum sanatı gösterisi büyük beğeni aldı.

Tatvan İlçe Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kum sanatı gösterisi düzenlendi. Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve katılımın yoğun olduğu programda Ömer Faruk Elmas tarafından sunulan kum sanatı gösterisi büyük beğeni aldı. Şiir ve müzik dinletisi ile devam eden programda kısa bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Kaymakam Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, kurum amirleri ve çok sayıda davetli katıldı. - BİTLİS

Milli Eğitim Müdürlüğü, Faruk Elmas, Bitlis, Tatvan, Güncel

Kaynak: İHA

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