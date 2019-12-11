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Tatvan'da 'kum sanatı, şiir ve müzik dinletisi' programı

Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Tatvan Eğitim Kültür Sanat ve Çevre Derneği tarafından lise öğrencilerine yönelik 'kum sanatı, şiir ve müzik dinletisi' programı düzenlendi.

11.12.2019 09:19 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:24Tatvan'da 'kum sanatı, şiir ve müzik dinletisi' programı
'in Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Tatvan Eğitim Kültür Sanat ve Çevre Derneği tarafından lise öğrencilerine yönelik 'kum sanatı, şiir ve müzik dinletisi' programı düzenlendi.

Gençlik ve Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Tatvan Eğitim Kültür Sanat ve Çevre Derneği tarafından yürütülen "Gelecek Ellerimde" projesi kapsamında Tatvan Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü. Kum Sanatçısı Ömer Faruk Elmas tarafından gerçekleştirilen kum sanatı gösterisi ile şiir ve müzik dinletisi programı büyük beğeni topladı.

Programa katılan öğrenciler, kum sanatı gösterisini izleme imkanı bulurken, şiir ve müzik dinletisiyle de hem stres attılar hem de gönüllerince eğlendiler. - BİTLİS

Bitlis, Tatvan, Güncel

Kaynak: İHA

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