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Tatvan'da kurallara uymayan iş yerleri mühürlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde korona virüs kapsamında uygulanan tedbir kurallarına uymayan iş yerleri belediye tarafından mühürlendi.

07.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:58
Tatvan'da kurallara uymayan iş yerleri mühürlendi
Bitlis 'in Tatvan ilçesinde korona virüs kapsamında uygulanan tedbir kurallarına uymayan iş yerleri belediye tarafından mühürlendi.

Tatvan ilçesinde korona virüsle mücadele çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda ilçe genelinde denetimlerini arttıran Tatvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs kapsamında uygulanan tedbir kurallarına uyulup uyulmadığı konusunda da denetim yaptı. Yapılan denetimlerde kapalı olması gerektiği halde açık olduğu tespit edilen iş yerleri, zabıta ekiplerince Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza yazılarak mühürlendi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Tatvan Belediyesi, Zabıta, Bitlis, Tatvan, 3. Sayfa
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