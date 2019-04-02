Tatvan'da Liseli Gençten 9 Gündür Haber Alınamıyor

Kaynak: İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 9 gün önce okula gittikten sonra kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki İlyas Demir'in ailesi çocuklarının hayatından endişe ediyor. Siirt'in Baykan ilçe nüfusuna kayıtlı olan ve Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesinde açık öğretim okuyan 17 yaşındaki İlyas Demir, 23 Mart 2019 günü okula gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. İlyas Demir'in babası Tahsin Demir, çocuklarının hayatından endişe ettiklerini belirterek, bir an önce bulunmasını istedi. Çocuğunu her yerde aradığını, fakat bulamadığını belirten baba Demir, görenlerin kendileriyle iletişime geçmesini istedi. İlçe Emniyet Müdürlüğünce, kayıp çocuğun bulunması için başlatılan çalışmalar ise devam ediyor.(İHA)