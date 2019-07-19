Tatvan'da "Nemrut Yayla Şenlikleri" düzenlenecek

Bitlis
'in Tatvan
ilçesinde "Nemrut
Yayla Şenlikleri" düzenlenecek.
Tatvan Belediyesi tarafından Nemrut Krater Gölü kıyısında 21 Temmuz'da düzenlenecek etkinlik için çalışmalar başladı.
Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaptığı açıklamada, şenlikte halk oyunları gösterisi, su sporları, okçuluk, kır güreşi ve judo etkinliklerinin yapılacağını söyledi.
Nemrut Gölü'nün son zamanlarda turizmde önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Geylani, şunları kaydetti:
"Tatlı ve soğuk suya sahip olduğu için turistler burada yüzmeyi tercih ediyor. Nemrut'ta kamp yapmak için de büyük bir taleple karşılaşıyoruz. Nemrut Krater Gölü'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın destekleri ile seyir terası ve başka projemiz var. Güneş enerjisi panelleri ve baz istasyonu kurarak, elektrik ve telefon şarj merkezleri oluşturmak istiyoruz. İzin alabilirsek bu söylediklerimizi yapmaya hemen başlayacağız."