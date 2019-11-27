Haberler » Güncel » Tatvan'da öğrencilere bot ve mont hediye edildi - Haber

Tatvan'da öğrencilere bot ve mont hediye edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki öğrencilere, bir tekstil firmasının gönderdiği bot ve montlar hediye edildi.

27.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:52Tatvan'da öğrencilere bot ve mont hediye edildi
'in ilçesindeki öğrencilere, bir tekstil firmasının gönderdiği bot ve montlar hediye edildi.
Tatvan Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ile İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, okul binasında incelemelerde bulundu.
Okulun durumuyla ilgili idarecilerden bilgi alan Özkan, sınıfları dolaşarak bir tekstil firması tarafından gönderilen bot ve montları ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttı.
Öğrencilerle sohbet eden Özkan, idareci ve öğretmenlerle de toplantı yaptı.

Dumlupınar, Bitlis, Tatvan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:45 Traktörün altında kaldı
19:42 Enez'de bulunan tarihi eserlerin kopyaları Ege'ye bırakıldı
19:40 Bingöl'de 450 kilo amonyum nitrat ele geçirildi
19:40 Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu
19:40 Kazakistan ile AB ülkeleri arasında ticaret 9 ayda 24 milyar dolar oldu
19:22 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak
19:00 Rusya açıkladı: Putin, Erdoğan'la Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda anlaştı
18:41 Vergi dairesi saldırısı davasında savcı mütalaasını açıkladı
18:31 Son dakika: Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
18:00 İSKİ'den "yüzde 80 zam" iddialarına yanıt: Artış değil indirim yapıldı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
09:25 Fatih Terim'den Brugge maçı yorumu: Ömer Bayram'ın oyundan çıkmak istemesi dengeleri değiştirdi
09:05 Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi
08:37 İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
23:33 Trump'ın azil soruşturmasına yönelik yeni anket: Seçmenlerin fikirlerinde değişiklik olmadı
27.11.2019 19:46:44