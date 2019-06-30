30.06.2019 19:46
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Tatvan'da öğrenme şenlikleri ve yıl sonu sergisi

Tatvan

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, öğrenme şenlikleri ve yıl sonu sergisi düzenlendi.

Bitlis 'in Tatvan ilçesinde, öğrenme şenlikleri ve yıl sonu sergisi düzenlendi.
İlçedeki Fuar ve Kongre Merkezi sergi salonundaki serginin açılışını, Kaymakam Mehmet Ali Özkan ile Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani yaptı.
Tatvan Halk Eğitim Merkezi ile Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerinin yıl boyunca yaptığı ürünleri inceleyen Özkan, öğrenme şenlikleri ve serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Programda, başarılı olan kursiyerlere de belgeleri verildi.
Sergi açılışına, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, eğitmenler ile davetliler katıldı.
Kaynak: AA
Bitlis , Tatvan , Güncel

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