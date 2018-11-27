Tatvan'da "Okçuluk" Kursu

27 Kasım 2018 Salı 12:15



27 Kasım 2018 Salı 12:15

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çocuk ve yetişkinlere yönelik "Okçuluk" kursu açıldı.Tatvan Kaymakamlığının destekleri ile Kayı Okçuluk Spor Kulübü Tatvan Şubesi tarafından Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı kapalı spor salonunda açılan "Okçuluk" kursu yoğun ilgi gördü. Haftanın 7 günü devam edecek olan kurs kapsamında kursiyerlere teorik ve uygulamalı olarak okçuluğun tüm incelikleri öğretilecek. Kayı Okçuluk Spor Kulübü Tatvan Şube Başkanı ve aynı zaman gazi olan Ali Timur tarafından gönüllü ve ücretsiz olarak verilen kurs yıl boyunca devam edecek.Açılan "Okçuluk" kursu ile ilgili bilgi veren Kayı Okçuluk Spor Kulübü Tatvan Şube Başkanı Ali Timur, bu hafta itibariyle başlatmış oldukları kursun her kesimden yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Kursun hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik olduğunu ifade eden Timur, "İlçe Kaymakamımız Mehmet Ali Özkan'ın destekleriyle ata sporumuz olan 'Okçuluk' kursunu Tatvan ilçemizde açtık. Kursumuz tamamen ücretsiz olup, çocuk ve yetişkinlere yönelik olarak haftanın 7 günü devam ediyor. Kursun ilk haftasında kursa yoğun bir ilgi oldu. Kurs kayıtlarımız devam ediyor. Kursa gelen kursiyerlerimize ve okçuluğun tüm inceliklerini öğretmeye çalışıyoruz. Okçuluk bizim ata sporumuz, bizler de bu kurs sayesinde ata sporumuzu yeni kuşaklara aktarmış olacağız. Buradaki çalışma amacımız hem genç kardeşlerimizin kötü yollarda, kahvelerde olmasını önlemek, hem de kendimize ait spor dallarıyla iç içe tutmaktır. Elimizden geldiğince daha da ileri götürmek için gayret sarf ediyoruz. Bunun yanı sıra ileriki süreçte yapılacak yarışmalara katılabilmek için sporcu yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ben bu vesile ile bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Kaymakamımız Mehmet Ali Özkan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş'a ve diğer destek sunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BİTLİS