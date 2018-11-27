Tatvan'da Okçuluk Kursu Açıldı

Tatvan
ilçesinde açılan okçuluk kursuna vatandaşlar ilgi gösterdi.
Tatvan Kaymakamlığı'nın destekleriyle Kayı Okçuluk Spor Kulübü Tatvan Şubesi tarafından Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki spor salonunda açılan kurs, ücretsiz veriliyor.
Kayı Okçuluk Spor Kulübü Tatvan Şube Başkanı Ali Timur tarafından kursiyerlere teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştiriliyor.
Timur, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaymakam Mehmet Ali Özkan
'ın destekleriyle ata sporunu ilçede yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.
Kursa vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Özkan, şöyle konuştu:
"Bu kurs sayesinde ata sporumuzu yeni kuşaklara aktarmış olacağız. Buradaki amacımız hem genç kardeşlerimizin kötü yollarda, kahvehanelerde olmasını önlemek hem de kendimize ait spor dallarıyla iç içe tutmaktır. Elimizden geldiğince daha da ileri götürmek için gayret sarf ediyoruz. Bunun yanı sıra yarışmalara katılabilmek için sporcu yetiştirmeyi hedefliyoruz."
Tatvan