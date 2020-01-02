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Tatvan'da okumaya geçen öğrencilere rozet takma etkinliği

Bitlis'in Tatvan ilçesinde okumaya ve yazmaya geçen ilkokul öğrencilere rozet takma etkinliği düzenlendi.

02.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:16 Tatvan'da okumaya geçen öğrencilere rozet takma etkinliği
'in ilçesinde okumaya ve yazmaya geçen ilkokul öğrencilere rozet takma etkinliği düzenlendi.
Okuma ve yazmaya geçen İstasyon İlkokulu 1-D sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmeni Elif tarafından ödüllendirildi.
Öğrencileri için bir kafede program düzenleyen Büyükdere, ikramlarda bulunarak rozetlerini taktı.
Büyükdere, bu güzel mutluluğu yaşamak ve geride güzel bir anı bırakmak amacıyla rozet takma etkinliği düzenlediğini belirterek, okumaya ve yazmaya geçen öğrencilerini tebrik etti.
Etkinliğe, Tatvan Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Büyükdere, Bitlis, Tatvan, Güncel

Kaynak: AA

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