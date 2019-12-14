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Tatvan'da özel çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi.

14.12.2019 00:53 | Son Güncelleme: 14.12.2019 00:57
'in ilçesinde Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi.
Tatvan Kültür Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte okul müdürü Sebahattin Günay, etkinlikle ilgili katılımcıları bilgilendirdi.
Tiyatro, şiir, piyano dinletisi, oyun ve dans gösterileriyle devam eden programda, çeşitli branşlarda yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin hediye takdim edildi.
Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, yaptığı konuşmada, çocukların insan hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
Çocukların birer melek ve ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Özkan, "Bu özel çocuklarımız için ne yapsak ne kadar emek versek azdır. Tabi bu konuda en büyük emek annelere düşüyor. Bu kolay değil tabi, zordur. Biz de devlet olarak bu konuda annelere ve ailelere destek olmaya çalışıyoruz. Ben engelli kavramını uygun bulmuyorum. Bu çocuklar bizim özel çocuklarımızdır, meleklerimizdir." diye konuştu.
Fotoğraf çekimiyle sona eren etkinliğe, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Aygün, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Tercan, Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Karaman, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci, veli ve çok sayıda davetli katıldı.
Tatvan'da özel çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi

Bitlis, Tatvan, Güncel

Kaynak: AA


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