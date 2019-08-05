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Tatvan'da silahlı kavga: 7 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

05.08.2019 18:13
Tatvan'da silahlı kavga: 7 yaralı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.
Tuğ Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 3 ailenin fertleri arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Silah ve sopaların kullanıldığı kavgada O.Ö, N.A, A.D.A, U.D. ile yoldan geçen İ.A, İ.K. ve Ö.O. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan O.Ö. Tatvan'daki müdahalenin ardından Muş'a sevk edildi.
İlçe merkezi ve hastane çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Cumhuriyet Caddesi, Tatvan, Bitlis, kavga, Güncel

Kaynak: AA

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