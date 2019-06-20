20.06.2019 18:05
Haberler» Güncel» Haber

Tatvan'da sokak hayvanları yararına kermes

Tatvan

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Bir Damla Yaşam Derneği üyeleri öncülüğünde sokak hayvanları yararına kermes düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Bir Damla Yaşam Derneği üyeleri öncülüğünde sokak hayvanları yararına kermes düzenlendi.

Tatvan Sahil Parkında kurdukları stantlarında sokak hayvanlarını desteklemek ve tedavi ettirmek amacıyla düzenlenen kermes büyük ilgi gördü. Hayvan severlerin yoğun ilgi gösterdiği kermeste; börek ve kurabiye çeşitleri, yaprak sarma, tatlı çeşitleri, keşkek, kitaplar ve el işi ürünler satışa sunuldu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bir Damla Yaşam Derneğinden Aytaç Orak, "Faaliyetimiz gönüllülerin oluşturduğu sokak hayvanları yararına yapılan bir kermestir. Bizde konu hayvan olunca dernek olarak üyelerimizle onlara tam destek olmaya geldik. Kermeste satılan ürünlerin tamamını kendi evlerimizde yaptık. Kermese halkımızın ilgisi yoğun, satışlarımız iyi gitti. Kermesten elde ettiğimiz gelirlerle sokak hayvanlarının sakatlanması, hastalanması, yaralanması ve şiddete uğraması gibi elimize gelen çok sayıdaki vakayı tedavi etmeye ve ettirmeye çalışacağız" dedi.

Orak, sokak hayvanlarına destek olmak için bundan sonra da etkinliklerini sürdüreceklerini söyledi. - BİTLİS
Kaynak: İHA
Bitlis, Tatvan, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:18 GÜNCELLEME - Bartın'da sağanak
18:17 Alt geçitte mahsur kalanlar botla kurtarıldı
18:17 Yeni vatandaşlık yasası: Çok eşli vatandaş olamayacak, terör örgütü üyeleri atılacak, Alman...
18:17 Husumetli aileler barıştırıldı
18:15 Arap işadamı Raish'den DTSO'ya ziyaret
18:15 Mikro Kredi Diyarbakır Bölge Müdürü Taş'tan Vali Akbıyık'a ziyaret
18:15 Sel ve doludan zarar gören köylerde inceleme