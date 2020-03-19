Tatvan'da şüpheli paket imha edildi
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki minibüs durağındaki şüpheli paket, güvenlik güçlerince imha edildi.
19.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:42
Bitlis 'in Tatvan ilçesindeki minibüs durağındaki şüpheli paket, güvenlik güçlerince imha edildi.
Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaymakamlık önündeki minibüs durağına bırakılan şüpheli paket için bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Bomba imha ekipleri, şüpheli paketi kontrollü bir şekilde imha etti. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki minibüs durağında imha edilen şüpheli paketten lokum çıktı.
Güvenlik nedeniyle kısa süre trafiğe kapatılan kara yolu, şüpheli paket imha edildikten sonra tekrar trafiğe açıldı.
Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaymakamlık önündeki minibüs durağına bırakılan şüpheli paket için bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Bomba imha ekipleri, şüpheli paketi kontrollü bir şekilde imha etti. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki minibüs durağında imha edilen şüpheli paketten lokum çıktı.
Güvenlik nedeniyle kısa süre trafiğe kapatılan kara yolu, şüpheli paket imha edildikten sonra tekrar trafiğe açıldı.
Kaynak: AA