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Tatvan'da temizlik çalışması

Tatvan Belediyesi, "fiziki tarama çalışmaları" kapsamında ilçem merkezindeki mahallelerde temizlik çalışması başlattı.

20.08.2019 16:18 Tatvan'da temizlik çalışması
Tatvan Belediyesi, "fiziki tarama çalışmaları" kapsamında ilçem merkezindeki mahallelerde temizlik çalışması başlattı.
Mahallelerde, 40 kişilik ekiple yapılan çalışmalarda kanal, kanalet ve yollarda yabani ot, kaldırım temizliği yapılıyor, yollar yıkanıyor.
Çalışmaların tüm cadde ve sokaklarda yapılacağını belirten Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "İlk etapta 40 kişilik bir ekip ile başladık. Ekiplerimiz şuan 6 mahallede çalışma yapıyor. Üst mahallelerden çarşı merkezine doğru temizlik ve bakım çalışmalarımız devam edecek. Amacımız daha temiz ve yaşanılabilir bir Tatvan oluşturmak. Bu kapsamda ilçemizin her noktasına belediye olarak dokunacağız." diye konuştu.

Mehmet Emin Geylani, Tatvan Belediyesi, Tatvan, Güncel

Kaynak: AA

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