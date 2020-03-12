Tatvan'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
Tatvan Belediyesi, toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yaptı.
12.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:32
Tatvan Belediyesi, toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yaptı.
Belediye ekiplerince ilçe merkezinde toplu taşıma araçlarında koronavirüs, viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.
Bu kapsamda ilçede hiçbir veren 90 toplu taşıma aracında ilaçlama yapan belediye ekipleri, insanların yoğun kullandığı alanlarda da çalışma yürüttü.
Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, dezenfekte işlemlerinin önlem amaçlı yapıldığını ve çalışmaların aralıklarla devam edeceğini söyledi.
Belediye ekiplerince ilçe merkezinde toplu taşıma araçlarında koronavirüs, viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.
Bu kapsamda ilçede hiçbir veren 90 toplu taşıma aracında ilaçlama yapan belediye ekipleri, insanların yoğun kullandığı alanlarda da çalışma yürüttü.
Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, dezenfekte işlemlerinin önlem amaçlı yapıldığını ve çalışmaların aralıklarla devam edeceğini söyledi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Tatvan Belediyesi, Güncel
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