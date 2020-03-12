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Tatvan'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

12.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:32
Tatvan'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Tatvan Belediyesi, koranavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle birlikte ilçe genelinde yoğun bir çalışma başlattı. İlk olarak Cumhuriyet Caddesi'nde yıkama çalışması gerçekleştiren ekipler, ardından her gün binlerce kişinin kullandığı toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışması yaptı. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, koronavirüs ile ilgili tedbir ve önleyici eylem planı uyguladıklarını belirterek, kişisel hijyene her zamankinden daha çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Geylani, "İlk olarak halkın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında dezenfektasyon çalışmalarını gerçekleştirdik. Ekiplerimiz çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Cadde yıkama çalışması ve toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Halkın yoğun olarak kullandığı ve zaman geçirdiği mekanlarda da çalışmalar yapacağız. Vatandaşlarımızdan da daha fazla duyarlılık bekliyoruz. Yaşanan bu sıkıntıyı hep birlikte aşacağımıza inanıyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Cumhuriyet Caddesi, Tatvan Belediyesi, Tatvan, Güncel

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