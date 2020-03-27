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Tatvan'da trafik kazası: 1 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

27.03.2020 20:43 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:51
Tatvan'da trafik kazası: 1 yaralı
Bitlis 'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerine doğru Tatvan- Ahlat karayolunun çöplük mevkiinde meydana geldi. Aracın plakası ve araç sürücüsü öğrenilemeyen kazada, araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet tipi araç yoldan çıkarak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ağır hasar meydana gelirken, araç sürücüsü ise araçta sıkıştı. AFAD ve Tatvan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılan araç sürücüsü 112 ekiplerine teslim edildi. Ambulansla olay yerinden alınan yaralı, tedavisi yapılması üzere Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Bitlis, Tatvan, Ahlat, Güncel

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