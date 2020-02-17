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Tatvan'da trafik kazası 2 ölü, 3 yaralı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

17.02.2020 21:05 | Son Güncelleme: 17.02.2020 21:05Tatvan'da trafik kazası 2 ölü, 3 yaralı

BİTLİS'in ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yelkenli Köyü yakınlarında meydana geldi. Van'dan Tatvan istikametine giden TIR, sürücünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmsi sonucu karşı yönden gelen 2 otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Otomobilde sıkışan yolcular bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı.Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Bitlis, Tatvan, Güncel

Kaynak: DHA

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