30.06.2019 17:04
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Tatvan'da 'Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası' sona erdi

Tatvan

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, Türkiye Kayak Federasyonu'nca düzenlenen ve 2 gündür devam eden '15 Temmuz Şehit ve Gazileri Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası' sona erdi.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, Türkiye Kayak Federasyonu'nca düzenlenen ve 2 gündür devam eden '15 Temmuz Şehit ve Gazileri Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası' sona erdi.
Tatvan'da, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen '15 Temmuz Şehit ve Gazileri Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası', 3'üncü günde sona erdi. Yapılan yarışmalarda Ferdi Ertaş, Berna Yılmaz, Yusuf Emre Fırat, Gülşah Aga, Oğuzhan Aga, Zeynep Elif Durlanık, Abdullah Yılmaz ve Özlem Ceren Dursun çeşitli kategorilerde birinci oldu. İller sıralamasında Ankara birinci, Muş ikinci, Bolu ise üçüncü seçildi. Dereceye girenlerin ödülleri, protokol üyelerince verildi. Ödül törenine Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan , Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay , Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani , Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Şahin, sporcular ve yöneticiler katıldı.
Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Cafer Nuroğlu, gelecek yıl Tekerlekli Kayak Şampiyonası'nı da Tatvan'da yapacaklarını belirterek, "2019- 2020 federasyonumuzun programında olan Tekerlekli Kayak Şampiyonası'nı Tatvan'da yapma kararı aldık. Aynı zamanda 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına bu organizasyonu yaptık. 2 gün boyunca yaptığımız müsabakada sporcularımız başarılı yarış geçirdi. İlgiden son derece memnunuz. Kazasız, belasız süper bir yarış çıkardık. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.


- Bitlis
Kaynak: DHA
Türkiye , Tatvan , Spor

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