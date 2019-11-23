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Tatvan'da Uluslararası Muaythai gecesi düzenlendi

Türk ve İranlı sporcuların katılımıyla Bitlis'in Tatvan ilçesinde uluslararası "Muaythai Gecesi" düzenlendi.

23.11.2019 09:38 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:43Tatvan'da Uluslararası Muaythai gecesi düzenlendi
Türk ve İranlı sporcuların katılımıyla 'in ilçesinde uluslararası "Muaythai Gecesi" düzenlendi.

Tatvan Kapalı Salonu'nda düzenlenen organizasyona Türk ve İranlı bayan ve erkek sporculardan oluşan toplam 60 sporcu katılım gösterdi. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalarda sporcular rakibini mağlup etmek için tüm hünerlerini sergiledi. Yoğun ilgi gören müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu. Gerçekleşen müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve diğer davetliler tarafından ödülleri takdim edildi. Ödül takdimi yaptığı sporcularla tebriklerini ileten Kaymakam Özkan, müsabakaların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise, ilçe olarak böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın oldukça önemli olduğuna vurgu yaptı. Düzenlenen organizasyona kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. - BİTLİS

Bitlis, Tatvan, Güncel

Kaynak: İHA

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