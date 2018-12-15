Tatvan'da "Uyku Apne Ünitesi" Kuruldu

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Devlet Hastanesinde "Uyku Apne Ünitesi" kuruldu.
Başhekim Erdinç Eren, yaptığı açıklamada, "uyku apnesi" rahatsızlığı olan hastaların artık başka yerlere gitmesine gerek kalmadığını söyledi.
Alanında uzman ekibin gözetiminde hizmete başlanan ünitenin önemine dikkat çeken Eren, "Uyku bozukluğu olan çok sayıda hasta var. Onların tespiti ilimizde yapılmamaktaydı. Bu konuda çalışma yaptık ve hastanemizde Uyku Apne Ünitesi açarak, uyku apnesi rahatsızlığını ölçen polisomnografi cihazını kurduk. Bu cihaz, uyku ile ilgili çeşitli bozuklukları laboratuvar ortamında kayıt yapılarak tespit etmeye yarıyor." dedi.
Dr. Pakize Sucu da kurulan cihazın uykuda solunumun durması olarak bilinen hastalıkların tanısını koymaya yarayan uyku testi olduğunu söyledi.
Hastaneye başvuran hastaların uyku durumunu öncelikle hastadan ve hasta yakınından dinlediklerini anlatan Sucu, şunları aktardı:
"Gece uyurken nefesinin anlık durması, gündüz sürekli devam eden baş ağrısı, sürekli uyku hali gibi durumlar olabiliyor. Bu tür şikayetle gelen hastaları değerlendirmeye alıyoruz ve öncelikle kulak burun boğaz hekiminden görüş alıyoruz. Üst solunum yolunda nefese engel olan bir şey var mı, yok mu diye bakılıyor. Ardından nöroloji uzmanı solunum açısından beyinde bir sorun var mı diye bakıyor. Bu sıkıntıları olan hastalara alanında uzman hekim arkadaşlarımız bakıyor. Bu tür sıkıntıları olmayan hastaları da biz uyku testine alıyoruz."
Tatvan
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:10