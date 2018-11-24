Tatvan'da Uyuşturucu Operasyonu

Tatvan
ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 306 gram metamfetamin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 306,57 gram metamfetamin ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlçemizde durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden M.S isimli şüphelinin üst aramasında 249,57 gram metamfetamin ele geçirilmiştir.Yine ilçemizde durdurulan başka bir araçta yapılan aramada ise 57 gram metamfetamin bulunmuştur. Olaylarla ilgili yakalanan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır."
Açıklamada, il ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.
Emniyet Müdürlüğü,Tatvan
24 Kasım 2018 Cumartesi 17:43