Tatvan'daki 32 Hükümlü "Kalfalık" Belgesi Aldı

Kaynak: İHA

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kalfalık" sınavını başarıyla geçen Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumundaki 32 hükümlü kursiyer, düzenlenen törenle "Kalfalık" belgelerini aldı.Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında yapılan protokol sayesinde cezaevlerindeki hükümlüler mesleki eğitim merkezi faaliyetlerinden yararlanmaya başladı. Bu kapsamda Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Tatvan ilçesinde bulunan Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülere yönelik olarak 8 farklı meslek dalında düzenlenen kalfalık sınavını başarıyla geçen 32 hükümlü kursiyer, "Kalfalık" belgelerini aldı.Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumunda düzenlenen belge dağıtım programı kapsamında hükümlülere belgelerini takdim eden Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü M. Koray Ersoy ve Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Çetin Barak, hükümlülere tebrik ve başarı dileklerini ilettiler.Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Türkiye genelinde bu çalışmayı ilk yapan kurumlardan biri olduğuna dikkat çeken Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Çetin Barak, bu sayede cezaevinde mesleki kurslara katılan ve cezaevinde çeşitli branşlarda çalışan hükümlülerin cezaları bittiğinde hayata yeni bir başlangıç yapabilmeleri ve daha kolay iş imkanı bulabilmeleri anlamında ciddi bir çalışma olduğunu ifade etti.Sınavın mobilya süsleme, aşçılık, kaynakçılık, erkek terziliği, hazır giyim model makineciliği, yapı tesisat sistemleri, yapı yalıtım, yapı yüzey kaplama ve erkek berberliği olmak üzere toplam 9 ayrı meslek dalında gerçekleştirildiğini belirten Çetin Barak, bu kapsamda sınavda başarılı olan toplam hükümlü 32 kursiyerin "Kalfalık" belgesi almaya hak kazandığını dile getirerek, kursiyerlere tebrik ve başarı dileklerini iletti. - BİTLİS