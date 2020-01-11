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Tatvan'daki denetimler devam ediyor

Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tatvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Su Ürünleri Kontrol Görevlileri tarafından, Tatvan ilçesinde bulunan perakende satış yerlerinin hijyen, tazelik, muhafaza koşulları ve balık boyları bakımından denetimi yapılarak işletme sahiplerine su...

11.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:52Tatvan'daki denetimler devam ediyor
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Su Ürünleri Kontrol Görevlileri tarafından, Tatvan ilçesinde bulunan perakende satış yerlerinin hijyen, tazelik, muhafaza koşulları ve balık boyları bakımından denetimi yapılarak işletme sahiplerine su ürünleri mevzuatı hakkında bilgi verildi.
1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında gerçekleştirilen uygulama kapsamında, Tatvan'a bağlı Yelkenli, Bolalan, Sarıkum ve Adabağ köylerinde İnci Kefali Balığı avcılığının yapıldığı Van Gölü istihsal sahasında Su Ürünleri Müstahsillerinin, Gerçek Kişi Ruhsat Tezkeresi, Gemi Ruhsat Tezkeresi, avcılıkta kullandıkları tekne ile ağ gibi araç gereçlerin ve avlanılan mahsulün kontrolü yapıldı.
Ayrıca, müstahsillerin mevcut sorunları dinlendi.
Denetimlerde, Su Ürünleri Kanunu hakkında bilgi verilip kanunlara uyulmadığı takdirde İdari para cezası uygulanacağı ifade edildi.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Bitlis, Tatvan, Güncel

Kaynak: AA

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