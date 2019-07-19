Haberler» Güncel» Haber

Tatvan'daki kaplıca ziyaretçilerini bekliyor

Bitlis Tatvan ilçesinde 300 kişi kapasiteli kaplıca, ziyaretçilerini bekliyor.

19.07.2019 12:44
Bitlis Tatvan ilçesinde 300 kişi kapasiteli kaplıca, ziyaretçilerini bekliyor.
İlçede 40 dönüm arazi üzerine kurulan, 4 havuz, duş kabinleri, dinlenme ve havuzlu odaların yer aldığı kaplıca, bir çok yerden ziyaretçiyi ağırlıyor.
Tesis sahibi İzzettin Bayram, Van Gölü kıyısındaki 45 derece sıcak suya sahip kaplıcanın, bölgenin önemli tesisleri arasında yer aldığını belirtti.
Tesiste konaklama ihtiyacının giderilmesi için otel ve iglo evler yaptıklarını belirten Bayram, "Tesis alanında 50 ile 100 derece arasında sıcak su çıkıyor. Burada çıkan su, Nemrut Gölü'nün suyundan besleniyor ve mineraller bakımından oldukça zengin. Şuan üç sıcak kaplıca suyu kuyumuz var. Burası, Van Gölü havzası, aynı zamanda turizm bölgesi. Neden Antalya veya diğer turistik bölgeler gibi bir yer olmasın. Buraların tanıtılmasını istiyoruz." dedi. Tatvan'daki kaplıca ziyaretçilerini bekliyor
Kaynak: AA
Van Gölü, Bitlis, Tatvan, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:32   Van'daki göçmen faciasında sürücü toprağa verildi, yaralıların tedavisi sürüyor
14:31   Madde Bağımlılığı ile Mücadele Merkezi için protokol tamam
14:31   KKTC Başbakanı Tatar'dan Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı
14:31   Vali, Dr. Ozan Balcı'dan emniyet kemeri takın çağrısı
14:30   Şehit aileleri ve gaziler Sahil Güvenlik Komutanlığının etkinliğinde buluştu
14:30   DHA DIŞ- Yeni Zelanda'da doğalgaz patlaması: 6 yaralı
14:30   Boyd ilk antrenmanına çıktı