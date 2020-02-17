Tatvan'daki kazada ölü sayısı 3'e çıktı

Bitlis 'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.



Tatvan-Van karayolu Yelkenli köyü mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölü sayısı arttı. AFAD, 112 ve Tatvan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar Tatvan ve Bitlis'teki hastanelerde tedavi altına alınmıştı. İlk belirlemelere göre aynı aileden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği 3 kişinin da ağır şekilde yaralandığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı.



Kazada aynı aileden A.E, S.E, ve R.E'nin hayatını kaybettiği, aynı aileden M.E ve B.E'nin ise ağır şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaralıların tedavileri devam ederken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor. - BİTLİS