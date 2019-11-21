Haberler » Güncel » Tatvan'daki muay thai kampına 3 ülkeden 60 sporcu katıldı - Haber

Tatvan'daki muay thai kampına 3 ülkeden 60 sporcu katıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen muay thai kampına Türkiye, İran ve Azerbeycan'dan 60 sporcu katıldı.

21.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:06Tatvan'daki muay thai kampına 3 ülkeden 60 sporcu katıldı
Bitlis'in ilçesinde düzenlenen muay thai kampına , İran ve Azerbeycan'dan 60 sporcu katıldı.
Kick Boks ve Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Başkanlığı tarafından, Van Gölü Ortaokulu Salonunda düzenlenen kamp, yerli ve yabancı sporların katılımıyla 4 gün sürecek.
Kick Boks ve Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ömer Uğur, yaptığı açıklamada, kamp organizasyonunu 19 Kasım'da başlattıklarını söyledi.
Muay Thai Galası'nın yarın saat 17.00'da Tatvan Spor Salonu'nda düzenleneceğini kaydeden Uğur, "Kampa Türkiye, İran ve Azerbeycan'dan 60 sporcu katıldı. Burada düzenlediğimiz uluslararası kampımıza katılan sporcularımız arasında yarın gala düzenleyeceğiz. Amacımız, sporcuların ülke genelinde ve uluslararası şampiyonalarda daha başarılı hale gelmesidir." dedi.

Türkiye, Tatvan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:56 Dünyaca ünlü şef ve gurmeler buluştu
20:55 Yılmaz Büyükerşen, Aydın'a Adnan Menderes heykeli hediye etti
20:54 Aydın'da kaçak kazı yapılan alanda lahit kapağı bulundu
20:53 Beşinci kule asansörünün temeli atıldı
20:51 Motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerasında
20:38 Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
20:05 Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:24 Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
19:04 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:55 7 il başkanı görevden ayrılmıştı! İşte AK Parti'deki istifaların perde arkası
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
12:21 Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
21.11.2019 20:57:31