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Tatvan'daki öğrencilerden "Evde Kal Türkiyem" mesajı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki İstasyon İlkokulu öğrencileri ve sınıf öğretmeni tarafından hazırlanan video ile "Evde Kal Türkiyem" mesajı verildi.

06.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:57
Tatvan'daki öğrencilerden
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki İstasyon İlkokulu öğrencileri ve sınıf öğretmeni tarafından hazırlanan video ile "Evde Kal Türkiyem" mesajı verildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınından korunmaya yönelik ülke genelinde tedbirler alınırken, Tatvan ilçe merkezindeki İstasyon İlkokulu 1-D sınıfı öğretmeni Elif Büyükdere ile öğrencileri tarafından anlamlı bir video hazırlandı. Sosyal medya aracılığıyla yayınlanması planlanan videoda insanların evde kalmaları konusunda uyarılar yer alıyor. Videoda ilkokul birinci sınıf öğrencileri "Evde Kal Türkiyem" diyerek Korona virüs salgınından korunmak için sosyal bir mesaj verdi.

Videonun, sınıf öğretmeni Elif Büyükdere öncülüğünde 1-D sınıfı öğrencileri tarafından hazırlandığını söyleyen İstasyon İlkokulu Müdürü Kemal Sönmez, "Bütün dünyayı kapsayan Korona virüsün tehlikelerinden korunmak amacıyla, sınıf öğretmenimiz Elif Büyükdere öncülüğünde öğrencilerimiz tarafından kısa bir video klip hazırlanmıştır. Bu videoda amaç, virüsten korunmak tedbirleri kapsamında 'EvdeKal' mesajı vermektir. Virüsün daha fazla insana bulaşmaması için öğrencilerimiz bu video aracılığıyla evde kalınması konusunda çağrılarda bulunuyor. Bu tehlikeli virüsün, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyayı terk etmesini diliyoruz. Virüsten dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalara da acil şifalar diliyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Evde Kal, Tatvan, Yaşam
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Haberler ›› Yaşam ››Tatvan'daki öğrencilerden 'Evde Kal Türkiyem' mesajı - Haberler

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