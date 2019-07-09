09.07.2019 12:37
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Tatvan'daki parklar onarılıyor

Tatvan

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından parklarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor.

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından parklarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor.

Tatvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehrin dört bir yanında bulunan parklarda; oyun grupları, kamelyalar, masa ve oturaklarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçenin değişik yerlerinde bulunan parklarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, "Özelikle çevre il ve ilçelerdeki vatandaşların yoğun rağbet gösterdiği sahil kesiminde bulunan oyun grupları, kamelyalar, masalar ve oturakların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyoruz. Ekiplerimiz, sık sık kontroller yaparak eksikleri tespit ediyor ve ardından da belirli program çerçevesinde bu eksikler gideriliyor" dedi.

"Halkımızdan duyarlılık bekliyoruz"

Mesire alanları ve parklarda bulunan malzemelerin kullanımı konusunda vatandaşların özen göstermesini isteyen Belediye Başkanı Geylani, "Sahile yeni bir düzenleme de getiriyoruz. Mangal ve semaver ateşi yakılmasına izin vermeyeceğiz. Sahile gezmeye ve dinlenmeye gelen insanların dumana maruz kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Ayrıca yakılan ateş sahilde bulunan malzemelerin yanı sıra çimlere ve çevreye zarar veriyor. Bu konuda gerek halkımızın, gerekse ilçemizi ziyaret eden misafirlerimizin duyarlılık göstermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - BİTLİS
Kaynak: İHA
Tatvan Belediyesi, Bitlis, Tatvan, Güncel

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