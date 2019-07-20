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Tatvan'daki su sporları kompleksi açılışa hazırlanıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde geçen yıl yapımına başlanan su sporları kompleksinin önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor.

20.07.2019 15:13 Tatvan
Bitlis'in Tatvan ilçesinde geçen yıl yapımına başlanan su sporları kompleksinin önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor.
Van Gölü sahilinde 15 dönüm araziye kurulan tesisteki çalışmaları inceleyen Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, bölgedeki en güzel su sporları kompleksinin ilçede yapıldığını söyledi.
Göl kıyısında modern bir tesis yapılmasının gurur verici olduğunu belirten Kökel, "Ekonomik anlamda ilçemize katkısı olacak. Burası eğlence, sportif faaliyetler, mesire alanları, günübirlik veya kısa süreli konaklamalar açısından hem yerli hem de yabancı turistler için ideal bir yer." dedi.
Turizm ve Tanıtma Platformu Bitlis İl Temsilcisi Cengiz Şahin ise yerli ve yabancı turistlere hitap edecek tesisin bölgede turizme büyük katkı sunacağını aktardı.
Gençlerin tesis sayesinde kendilerini geliştirme imkanı bulacağını ifade eden Şahin, ilçeye gelen turistlerin de güzel bir tatil ve eğlenceli günler geçirme imkanı bulacağını vurguladı.
Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Battal Taşar da, tesisi Temmuz ayı sonunda halkın hizmetine açmayı planladıklarını bildirdi.
Kaynak: AA
Van Gölü, Bitlis, Tatvan, Güncel

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