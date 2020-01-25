Tatvan'dan Elazığ'a yardım

BİTLİS'in Tatvan Belediyesi, Elazığ 'da meydana gelen depremin ardından bölgeye yardım gönderdi.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye'nin bir çok ilinden yardımlar gitmeye başlarken, Bitlis 'in Tatvan İlçesi Belediyesi 'Elazığ İçin Kardeşlik Vakti' kampanyası başlattı. Vatandaşlar oluşturdukları yardım kolililerini belediye ekiplerine teslim etti. Belediye ekipleri, bölgeye yardım göndermek isteyen vatandaşların gönderdiği yardım kolilerini paketleyip, kamyonlara yükledi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Elazığ için başlattıkları yardım kampanyasına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Bölgeyle irtibat halindeyiz. İlk aracımız sabah 07.30'da battaniye ve arama kurtarma personelimizle birlikte yola çıktı. Hem sosyal medyada, hem de farklı yollarla bizimle iletişime geçmek isteyen vatandaşlarımız ile ilgili hızlı bir şekilde kampanya başlattık. Hemşerilerimiz bu konuda çok hassas davrandılar. Beklentimizin üzerinden bir talep oldu. Kısa süre içinde vatandaşlarımız ihtiyaç olan malzemeleri getirmeye başladılar. Burada toplanan yardım malzemeleri paketlendikten sonra kamyona yüklenip deprem bölgesine doğru yola çıktı. Her ne kadar ciddi anlamda bir yıkım olmazsa bile artçı sarsıntılardan dolayı tedirginlik var. Evine giremeyen vatandaşlarımız, battaniye ve ısıtıcıya ihtiyaç duymaktadırlar. Bununla birlikte temiz su, çocuk bezi, gıda ve benzeri ihtiyaçları bulunmaktadır. Temel ihtiyaçları karşılayacak malzemeleri topladık. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar, yakınlarına sabır diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun." diye konuştu.

İçinde yardım malzemelerinin bulunduğu 2 kamyon, vatandaşların ve belediye çalışanlarının uğurlamasıyla Elazığ'a doğru yola çıktı.