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Tatvan'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım gönderildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımı için kampanya başlatıldı.

26.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 26.01.2020 12:12Tatvan'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım gönderildi
'in ilçesinde, 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımı için kampanya başlatıldı.
Tatvan Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına kamu kurumlarının yanı sıra, Türk Kızılayı Tatvan Şubesi, İnsani Yardım Vakfı Bitlis Temsilciliği, İnşaat Mühendisleri Odası Bitlis Temsilciliği, Umut Kervanı Vakfı ve bazı diğer dernekler ile sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş destek verdi.
Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi önünde toplanan giyim, gıda, ısıtıcı ve battaniyelerden oluşan yardım malzemelerinin yüklendiği araçlar Elazığ'a uğurlandı.
Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, depremin kış mevsiminde yaşanmasının şartları zorlaştırdığını belirterek, "Evine giremeyen vatandaşlarımız, battaniye ve ısıtıcıya ihtiyaç duymaktadırlar. Bununla birlikte temiz su, çocuk bezi, gıda ve benzeri ihtiyaçları bulunmaktadır. Temel ihtiyaçları karşılayacak malzemeleri topladık. İhtiyaç halinde vatandaşlarımızdan gelecek yardımları bu alanda toplayacağız. Allah milletimizi bu tür afetlerden korusun." dedi.
Türk Kızılay Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar ise Tatvan Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve Tatvan halkıyla Elazığ ve Malatya'daki insanların bir nebze de olsa yaralarını sarmak için bir araya geldiklerini, giyim, gıda ve ihtiyaç duyulan malzemeleri topladıklarını söyledi.

Bitlis, Elazığ, Tatvan, Güncel

Kaynak: AA

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