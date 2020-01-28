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Tatvan'dan İdlib'e yardım tırları gönderildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde toplanan yardımlar, tırlarla Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

28.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:48Tatvan'dan İdlib'e yardım tırları gönderildi
'in ilçesinde toplanan yardımlar, tırlarla 'nin kentine gönderildi.
İHH Bitlis Temsilciliğince Tatvan'da başlatılan yardım kampanyasına Memur-Sen Bitlis Şubesi, Tatvan Tek-Der ve bazı vatandaşlar destek verdi.
Tatvan fuar alanında toplanan yardımlar, tırlara yüklenerek dualarla İdlib'e gönderildi.
Burada sivil toplum kuruluşları adına basın açıklaması yapan İHH Üyesi Cihat Aytaş, Suriye'de 2011'de başlayan iç savaştan dolayı 500 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 2 milyon kişinin yaralandığını ve sakat kaldığını, milyonlarca kişinin evlerini terk ederek göç etmek zorunda kaldığını söyledi.
Aytaş, "Bombaların altından kaçan on binlerce sivil her şeye rağmen ayakta kalabilmek için vicdan sahiplerinin desteklerini bekliyor. Ülke olarak dünyanın birçok yerindeki mazlum coğrafyalara ve mağdur insanlara yardım elimizi uzattık, uzatmaya devam ediyoruz." diye konuştu.
İHH'nın 314 arama kurtarma ekibi, 2 gezici AŞ evi, 6 tır insani yardım malzemesi ve 200 çadır ile Elazığ'daki depremzedelerin de yardımına koştuğunu aktaran Aytaş, Bitlis İHH olarak da 9 kişilik acil arama kurtarma ekibi ve yardım malzemelerini deprem bölgesine gönderdiklerini sözlerine ekledi.

Tatvan, Suriye, Bitlis, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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