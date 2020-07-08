Tatvan heyetinden Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'na ziyareti

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani öncülüğündeki heyet, Siirt Valisi olarak atanan Osman Hacıbektaşoğlu'na "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirdi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz'ın da yer aldığı Tatvan heyetince gerçekleştirilen ziyaret programı kapsamında Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu makamında ziyaret edildi. Heyet üyelerini makamında ağırlayan Vali Hacıbektaşoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini iletti.

Vali Bektaşoğlu'nun vali olarak atanmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Tatvan heyeti, Vali Bektaşoğluna 'hayırlı olsun' dileklerini ilettiler.

Ayrıca; ziyaret anısına Başkan Geylani ve Tatvan heyeti, 2006-2008 yılları arasında Tatvan'da kaymakam olarak görev yapan ve yayınlanan son valiler kararnamesi ile Siirt'e atanan Vali Bektaşoğlu'na hediye takdiminde bulundu. - VAN