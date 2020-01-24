Haberler » Güncel » Tatvan Kaymakamı Özkan operasyon birliklerini ziyaret etti - Haber

Tatvan Kaymakamı Özkan operasyon birliklerini ziyaret etti

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyona katılan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

24.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:06Tatvan Kaymakamı Özkan operasyon birliklerini ziyaret etti
Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyona katılan güvenlik güçlerini ziyaret etti.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kaymakam Özkan'ın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile Sehi Ormanları bölgesine gittiği belirtildi.
Açıklamada, çetin kış şartları ve zorlu arazi koşullarında halkın huzur ve güveni için PKK'lı teröristlere karşı bölgedeki operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerini ziyaret eden Özkan'ın, operasyon birliklerine başarı dileğinde bulunduğu kaydedildi.

Mehmet Ali Özkan, Tatvan, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:59  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bugün en çok ihtiyacımız olan, sahih dini bilginin gençlerimize...
16:04  YSK Başkanlığına Muharrem Akkaya seçildi
16:04  Meteoroloji Genel Müdürlüğünden iklim ve su konulu fotoğraf yarışması
15:58  Yerli probiyotikler tanıtıldı
16:02  Adıyaman'da tefeci operasyonunda 2 tutuklama
24.01.2020 16:06:38