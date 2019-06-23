Tatvan kırsalında sokağa çıkma yasağı

Bitlis
'in Tatvan
ilçesi sınırlarında bulunan bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis Valiliğinden Tatvan'ın Teknecik, Sallıca, Boblesür, Beşikli, Dönertaş, Kepenek, Aktoprak
, Özekli
, Güntepe, Beşparmak köy ve mezraları bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ifade edilirken, açıklamanın devamında, "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 23 Haziran 2019 Pazar günü saat 05.00'ten itibaren 23 Haziran 2019 Pazar günü saat 20.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi. - BİTLİS