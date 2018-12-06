Tatvan Polisinden Öğrencilere Kitap Desteği

06 Aralık 2018 Perşembe 11:05



06 Aralık 2018 Perşembe 11:05

Bitlis'in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından yürütülen "Genç Umutlar" projesi kapsamında ilçeye bağlı köy okullarındaki öğrencilere okuma kitabı dağıtıldı.Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hayata geçirilen "Genç Umutlar" projesi tüm hızıyla devam ediyor. İlçedeki çocuk ve gençlerin suç ortamlarından uzaklaştırılması, kötü alışkanlıklardan korunması, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sunulması amacıyla hayata geçirilen projenin faaliyetleri kapsamında ilçeye bağlı Göllü Köyü Ortaokulu, Çanakdüzü Köyü Ortaokulu, İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu, Hüsnü M. Özyeğin – Deniz Süren Ortaokulu, Yoncabaşı Ortaokulu ve Yoncabaşı Ortaokulu olmak üzere toplam 5 köy okulundaki 800 öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 100 Temel Eser ve Türk Klasiklerinden oluşan hikaye ve roman kitapları hediye edildi. Proje kapsamında öğrencilere ikram paketleri hediye edilip, okuma şenlikleri düzenlendi.İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan; İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Aygün ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ile birlikte Yoncabaşı Ortaokulunda düzenlenen kitap dağıtım programına katılarak öğrencilere kitap dağıttılar. Çocuklara kitap okumayı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Kaymakam Özkan, hem öğrencilere kitap dağıttı hem de bol bol sohbet edip nasihatlerde bulundu. Kaymakam Özkan, kitap dağıtım programının ardından ise, okulun öğretmen ve idarecileriyle toplantı gerçekleştirdi."Genç Umutlar" projesi kapsamında etkinlik ve faaliyetlerin devam edeceği belirtildi. - BİTLİS