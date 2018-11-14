Tatvan Tso, 800 Öğrenciye Mont Hediye Etti

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:06



14 Kasım 2018 Çarşamba 17:06

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki 800 öğrenciye mont hediye etti.TSO Başkanı Bilal Adabağ, yaptığı açıklamada, oda olarak bu yıl da öğrencilere yönelik yardım faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) katkılarıyla gerçekleştirilen yardım faaliyetleri kapsamında 800 öğrenciyi sevindirdiklerini ifade eden Adabağ, şunları kaydetti:"Yardımları odamıza bağlı Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki milli eğitim müdürlüklerimizden almış olduğumuz listeler doğrultusunda yaptık. Bu kapsamda geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına bu üç ilçemizde bulunan köyler dahil olmak üzere ilk ve ortaokullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi toplam 800 öğrencimize kışlık mont yardımında bulunduk."Adabağ, desteklerinden dolayı TOBB yönetimine ve odanın yönetim kurulu ve meclis üyelerine teşekkür etti.