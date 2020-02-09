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Tatvan-Van ve Tatvan-Bitlis karayolu ulaşıma kapatıldı

Tatvan Kaymakamlığınca yapılan duyuruda, olumsuz hava şartlarından dolayı Tatvan-Van ve Tatvan-Bitlis karayolunun ikinci bir emre kadar ulaşıma kapatıldığı belirtildi.

09.02.2020 03:45 | Son Güncelleme: 09.02.2020 03:46
Kaymakamlığınca yapılan duyuruda, olumsuz hava şartlarından dolayı Tatvan- ve Tatvan- karayolunun ikinci bir emre kadar ulaşıma kapatıldığı belirtildi.
Yoğun kar yağışı, tipi ve fırtınadan dolayı vatandaşların mağdur olmaması amacıyla Tatvan Kaymakamlığınca yapılan duyuruda, "Tatvan-Rahva-Bitlis karayolu ile Tatvan-Van karayolu, yolda devam eden tipi sebebiyle görüş mesafesi olmadığından ikinci bir emre kadar ulaşıma kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.
Duyuruda ilçe genelinde devam eden kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle, ulaşımda aksama, soba ile gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.
Meteorolojik uyarıda ise "İlçemiz genelinde devam eden kar yağışı ve fırtınanın, 02.00'ye kadar devam etmesi beklenmektedir. Tipi ve fırtınanın 02.00'den sonra sabah 09.00'a kadar yerini kar yağışına bırakacağı, ondan sonra da aralıklarla kar yağışının devam edeceği beklenmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Tatvan-Van ve Tatvan-Bitlis karayolu ulaşıma kapatıldı

Bitlis, Tatvan, Van, Güncel

Kaynak: AA


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