19 Mart 2019, 10:38
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Tatvan ve Hizan'ın Bazı Köylerinde Sokağa Çıkma Yasağı

Tatvan ve Hizan

Bitlis'in Tatvan ve Hizan ilçesindeki bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis'in Tatvan ve Hizan ilçesindeki bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Konuyla ilgili olarak Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis ili Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Güntepe, Beşikli, Uçankuş, Yorgalar, Sarıdal, Çörekli, Suboyu, Dirlik, Kısıklı, Kepenek, Dönertaş, Aktoprak, Boblesür, Sallıca, Teknecik köy ve mezraları ile Bitlis İli Hizan ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan; Yığınkaya, Gezer ve Çıkçık köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl idaresi kanununun 11/C maddesi gereğince 19 Mart 2019 Salı günü saat: 06.00'dan itibaren (Öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) 20 Mart 2019 Çarşamba günü saat: 23: 59'a kadar Sokağa Çıkma Yasağı İlan edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BİTLİS Bitlis, Hizan, Tatvan, 3. Sayfa
Kaynak: İHA



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